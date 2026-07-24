Шестеро погибших и более 20 пострадавших: ВСУ атаковали предприятия в Кирове

В результате атаки киевского режима на промышленный объект в Кирове погибли шесть человек и 26 пострадали. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Соколов.





Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, заверив, что правительство Кировской области окажет всем семьям всестороннюю поддержку. Всем пострадавшим, в зависимости от тяжести состояния, предоставлена медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения.





На данный момент пожар на предприятии полностью ликвидирован. Ведутся работы по устранению последствий: восстановлены водоснабжение и подача электроэнергии. Специалисты проводят обследование близлежащих жилых домов, по итогам которого будет принято решение о дополнительных мерах поддержки жителей.





Власти также напомнили местным жителям о запрете публиковать в соцсетях видео и фото с любой информацией об атаках и их последствиях, которые помогли бы опознать территорию.