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«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров рассказал о подходе России к договоренностям по Украине
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«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров рассказал о подходе России к договоренностям по Украине

США он упрекнул в смене позиции

Анна Иванова

Соединенные Штаты, судя по последним заявлениям, изменили свой подход к ранее достигнутым на саммите на Аляске договоренностям по украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.


При этом, подчеркнул министр, Россия в любом случае намерена выполнить поставленные задачи. В ходе общения с журналистами Лавров отметил, что российская сторона действует с чистой совестью и остается верна своим обязательствам.


«Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал», — сказал дипломат.


Лавров подчеркнул, что задачи, которые были определены президентом Владимиром Путиным еще в июне 2024 года и впоследствии неоднократно подтверждались главой государства, будут реализованы в полном объеме.

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