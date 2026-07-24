«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров рассказал о подходе России к договоренностям по Украине

Соединенные Штаты, судя по последним заявлениям, изменили свой подход к ранее достигнутым на саммите на Аляске договоренностям по украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.





При этом, подчеркнул министр, Россия в любом случае намерена выполнить поставленные задачи. В ходе общения с журналистами Лавров отметил, что российская сторона действует с чистой совестью и остается верна своим обязательствам.





«Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал», — сказал дипломат.





Лавров подчеркнул, что задачи, которые были определены президентом Владимиром Путиным еще в июне 2024 года и впоследствии неоднократно подтверждались главой государства, будут реализованы в полном объеме.