На угольном разрезе в Магаданской области найдены тела четырех человек

В Сусуманском городском округе Магаданской области во время поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех человек, сообщила пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, всего под завалами могут находиться до восьми человек.





Ранее в региональном МЧС сообщали о сходе горной массы на угольном разрезе. Предварительной причиной обрушения назван сход селя, сообщил РИА Новости генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.





Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело. На месте ЧП работают спасатели, медики и следователи. Поисково-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме.





Организована адресная помощь родственникам погибших. Психологи МЧС России оказывают необходимую поддержку.