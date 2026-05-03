Украинский дрон атаковал лабораторию радиационного контроля на Запорожской АЭС
Предварительно, станция работает в обычном режиме
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника лабораторию внешнего радиационного контроля, расположенную на площадке Запорожской АЭС. Об этом сообщили представители станции.


По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал, серьезных повреждений оборудования нет. Станция продолжает работу в штатном режиме.


Лаборатория, по которой был нанесен удар, занимается мониторингом радиационной обстановки вокруг ЗАЭС и собирает данные, необходимые для прогнозирования развития нештатных ситуаций. На станции подчеркнули, что такие атаки несут угрозу не только ядерной безопасности, но и самой системе радиационного контроля.


О произошедшем уже уведомили инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на площадке.

#всу #запорожская аэс #атака беспилотников
