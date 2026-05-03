Песков объяснил слова Путина о запретах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что многие инициативы люди не понимают и не считают нужными, потому что их плохо объясняют.





«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», — сказал Песков.





Ранее глава государства на Совете законодателей в Петербурге призвал депутатов не зацикливаться на запретах. Президент подчеркнул, что излишние барьеры контрпродуктивны и тормозят развитие, а законы должны быть гибкими и устремленными в будущее.





Путин также заявил, что выборы в Госдуму должны пройти честно. По его словам, власть — это не награда, а тяжелое бремя и труд.