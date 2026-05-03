Роспотребнадзор: Все пробы воды и воздуха в Туапсе после пожаров соответствуют норме

Специалисты проводят усиленный мониторинг

В Туапсе после ликвидации пожаров на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в Роспотребнадзоре.


В ведомстве отметили, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении — около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков.


Специалисты проводят усиленный мониторинг всех водоисточников и воды в водопроводной сети. Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики. Все результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.


Ситуация с водоснабжением города находится под строгим контролем, отметили в ведомстве. 


С середины апреля Туапсе неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. 16 апреля после удара БПЛА загорелся морской терминал — огонь тушили трое суток. 20 и 28 апреля атакам подвергся НПЗ. 


В результате пожаров были зафиксированы превышения концентрации бензола в воздухе, в городе приостанавливали подачу воды из-за аварии на насосной станции, вводили режим ЧС регионального уровня, эвакуировали жителей прилегающих улиц. По поручению президента России Владимира Путина ликвидацию последствий контролировал глава МЧС Александр Куренков.

