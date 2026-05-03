Собянин сообщил о пяти сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в ночь на 3 мая. Все они летели в сторону столицы. Информация о нейтрализации БПЛА периодически появлялась в соцсетях градоначальника с полуночи.





По словам мэра, всего за минувшие выходные уничтожено 14 дронов, направлявшихся к Москве.





Напомним, Минобороны РФ отчиталось об одной из крупнейших атак украинских беспилотников на Россию: за ночь военные сбили 334 дрона.





Атаки пресечены в Московском регионе, Ленинградской области, Крыму и других регионах.