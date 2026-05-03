Новости
Новости 18+
St
Собянин сообщил о пяти сбитых за ночь дронах, летевших на Москву
18+
Всего за выходные, по данным мэра, уничтожено 14 беспилотников, направлявшихся к столице undefined
Новости

Собянин сообщил о пяти сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

Всего за выходные, по данным мэра, уничтожено 14 беспилотников, направлявшихся к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в ночь на 3 мая. Все они летели в сторону столицы. Информация о нейтрализации БПЛА периодически появлялась в соцсетях градоначальника с полуночи.


По словам мэра, всего за минувшие выходные уничтожено 14 дронов, направлявшихся к Москве.


Напомним, Минобороны РФ отчиталось об одной из крупнейших атак украинских беспилотников на Россию: за ночь военные сбили 334 дрона. 


Атаки пресечены в Московском регионе, Ленинградской области, Крыму и других регионах.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...