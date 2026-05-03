Одна из крупнейших атак БПЛА на Россию: за ночь сбито 334 украинских дрона
Сообщается, что атаки пресечены в Московском регионе, Ленобласти и Крыму, есть пострадавшие в Смоленской области
В ночь на 3 мая российские средства ПВО сбили 334 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Атаки пресечены в Московском регионе, Ленинградской области, Крыму и других регионах. Это одна из крупнейших атак БПЛА на Россию за последнее время.


В Ленинградской области «ключевой целью» стал морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. По словам главы региона, последствия удалось ликвидировать, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.


В Смоленской области обломки дрона попали в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадали двое взрослых и ребенок. Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.


Накануне в деревне Чернево Волоколамского округа Московской области в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина, сообщал губернатор Андрей Воробьев.

