Одна из крупнейших атак БПЛА на Россию: за ночь сбито 334 украинских дрона

В ночь на 3 мая российские средства ПВО сбили 334 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Атаки пресечены в Московском регионе, Ленинградской области, Крыму и других регионах. Это одна из крупнейших атак БПЛА на Россию за последнее время.





В Ленинградской области «ключевой целью» стал морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. По словам главы региона, последствия удалось ликвидировать, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.





В Смоленской области обломки дрона попали в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадали двое взрослых и ребенок. Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.





Накануне в деревне Чернево Волоколамского округа Московской области в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина, сообщал губернатор Андрей Воробьев.