«Московская весна»: мастер-классы на Тверской площади

Для гостей проводят и мастер-классы. Кулинарные, ремесленные, а также по ботанике. Например, учат создавать мини-огород в обычной стеклянной бутылке. Здесь же на мастер-классах можно собрать и расписать резную игрушку, выпилить деревянный кораблик, военный грузовик или самолет.





Можно помочь участникам СВО, детям, а также принести корма для животных. Все посылки бережно доставляются при помощи волонтеров. Программа фестиваля создана для комфорта посетителей всех возрастов.





Каждый найдет занятие по душе. Например, можно побороться за звание самого сильного жителя района. Окружные площадки работают по будням — с 11:00 до 21:00, а по выходным — с 10:00 до 21:00.





Фестиваль «Московская весна» — объединяет культурные традиции народов России, образовательные форматы и масштабную программу, посвященную празднованию Дня Победы. Подробности, а также расписание мастер-классов и концертов можно узнать на сайте проекта.