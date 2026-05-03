Минобороны РФ сообщило о создании в Херсонской области уникальной фортификационной системы

Министерство обороны России сообщило о создании в Херсонской области разветвленной фортификационной системы, не имеющей аналогов по уровню скрытности и автоматизации. Объект расположен на одном из участков линии боевого соприкосновения.





Как уточнили в ведомстве, вся линия опорных пунктов объединена сетью подземных ходов, капитальных помещений и замаскированных наблюдательных постов. Такая архитектура позволяет личному составу свободно перемещаться между позициями, уходить от ударов артиллерии противника и внезапно появляться на огневых рубежах.





Главным преимуществом системы в Минобороны назвали постоянный контроль обстановки без риска быть обнаруженным средствами оптической и тепловизионной разведки ВСУ. Все ключевые наблюдательные пункты оснащены современными видеокамерами с ночным видением и инфракрасными каналами.





Также в системе развернуты высокочувствительные датчики движения, способные фиксировать малейшие изменения ландшафта, приближение пеших групп, лодок или беспилотников противника.





На линии соприкосновения, добавили в министерстве, сформирован замкнутый контур наблюдения и реагирования. Он позволяет в режиме реального времени выявлять активность противника, прогнозировать его действия и мгновенно принимать меры — от отправки FPV-дрона до нанесения огневого поражения всеми имеющимися средствами.