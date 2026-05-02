Свердловский губернатор Паслер пообещал помочь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
Серика Таспакова ранее арестовали на 14 суток за мат
Глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что мужчина, пытавшийся прорваться к нему во время празднования Первомая, не хотел нанести вред, и поручил обеспечить Серика Таспакова юридической поддержкой. 


Глава региона прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Он назвал произошедшее «обычным человеческим фактором»: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и был задержан при попытке приблизиться.


Паслер подчеркнул, что необходимо соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей, «тем более в нынешних условиях».


Ранее на 42-летнего мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Мужчина признал вину. 

