Свердловский губернатор Паслер пообещал помочь пытавшемуся прорваться к нему мужчине

Глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что мужчина, пытавшийся прорваться к нему во время празднования Первомая, не хотел нанести вред, и поручил обеспечить Серика Таспакова юридической поддержкой.





Глава региона прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Он назвал произошедшее «обычным человеческим фактором»: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и был задержан при попытке приблизиться.





Паслер подчеркнул, что необходимо соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей, «тем более в нынешних условиях».





Ранее на 42-летнего мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Мужчина признал вину.