Таможенникам разрешили сбивать беспилотники для защиты своих объектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенные органы новыми полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Согласно нововведениям, сотрудники Федеральной таможенной службы получают право пресекать функционирование любых беспилотников (в воздухе, на воде и земле) в случае нападения или угрозы нападения на объекты таможенной инфраструктуры и находящихся там людей. Для этого им разрешено использовать оружие и специальные средства, перечень которых утвердит правительство, а также применять методы радиоэлектронной борьбы: подавление или преобразование сигналов дистанционного управления, воздействие на пульты управления и физическое уничтожение аппаратов.





Порядок принятия решений о противодействии БПЛА и перечень уполномоченных должностных лиц определит сама Федеральная таможенная служба. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.





В этот же день Владимир Путин подписал еще один закон, касающийся регулирования предвыборной агитации. Документ, принятый Госдумой 21 апреля, вводит запрет на использование в агитационных материалах изображений и голосов людей, созданных с помощью искусственного интеллекта.





Нововведение распространяется на любые образы, сгенерированные нейросетями, включая вымышленных или умерших людей. Исключение делается только для самих кандидатов, а также для других граждан, давших письменное согласие на использование созданных с помощью ИИ их изображений и голоса.





Как поясняли законодатели, эти поправки направлены на предотвращение манипуляции мнением избирателей с помощью технологий дипфейков и искажения представлений о кандидатах.