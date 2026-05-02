ОАЭ полностью открыли воздушное пространство, сняв временные ограничения
Власти сохраняют непрерывный мониторинг для обеспечения высокого уровня безопасности авиации
Объединенные Арабские Эмираты полностью открыли свое воздушное пространство, сообщило Генеральное управление гражданской авиации страны. Об этом пишет агентство WAM.


Отменяются временные превентивные меры, которые действовали в последнее время. При этом сохраняется непрерывный мониторинг в реальном времени для обеспечения высокого уровня безопасности авиации.


20 апреля Росавиация официально отменила свои рекомендации авиакомпаниям приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно. 


Одновременно были сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана.

