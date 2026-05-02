Глава Минобороны ФРГ Писториус допустил полный вывод войск США из Европы после отзыва 5 тысяч военных из Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение США отозвать 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ, заявил, что в перспективе Вашингтон может вывести весь свой контингент из Европы.





«Возможно, что США выведут войска из Европы, в том числе из Германии», — сказал он.





В связи с этим Писториус призвал европейцев взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности.





Министр подчеркнул, что Германия находится на правильном пути, указав на планы расширения Бундесвера, ускоренные закупки вооружений и строительство инфраструктурных объектов. При этом он оценил численность американских военных, дислоцированных в ФРГ, в 40 тысяч человек.





Ранее в Пентагоне сообщили, что США в течение следующих 6–12 месяцев выведут из Германии 5 тысяч военнослужащих. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон изучает вопрос о возможном сокращении контингента в ФРГ.





Контингент США в Германии — крупнейший в Европе. По данным госдепартамента, на декабрь 2025 года в стране дислоцировались 36 436 военнослужащих на действительной военной службе.