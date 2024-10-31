Набиуллина: ЦБ не будет «делать скидок» при достижении цели по инфляции

Центральный Банк России не станет делать каких-либо скидок для достижения цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.





Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен, заметила Набиуллина. Для остальных же предприятий это является фактором неопределенности будущего финансового результата.





Глава Центробанка подчеркнула, что при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым. Кроме того, высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию. Набиуллина назвала опасной иллюзией мнение, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре.





Также глава ЦБ добавила, что без повышения ключевой ставки в России произошел бы «взрывной» рост кредитования. Центробанк был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике, так как это новая ситуация для экономики страны.