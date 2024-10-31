Три человека ранены при атаке украинских дронов на порт Бердянска

В результате атаки дронов-камикадзе со стороны ВСУ по порту Бердянска пострадали три человека, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.





Судя по характеру и количеству следов от осколков, беспилотники были оснащены снарядами с большим количеством поражающих элементов, предположил глава региона.





Школы, детские сады и другие общественные учреждения в этот день работать не будут, заявили в администрации Бердянска. Власти города призвали местных жителей оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и по возможности находиться подальше от окон.





Целью атаки был не только порт, но и административные объекты, добавил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В их числе здания органов местного самоуправления и социальной защиты.





Рогов отметил, что эти административные объекты находятся в районах с плотной жилой застройкой или на первых этажах многоэтажных домов.