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Три человека ранены при атаке украинских дронов на порт Бердянска
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В городе закрыли школы и попросили граждан оставаться дома undefined
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Три человека ранены при атаке украинских дронов на порт Бердянска

В городе закрыли школы и попросили граждан оставаться дома

В результате атаки дронов-камикадзе со стороны ВСУ по порту Бердянска пострадали три человека, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.


Судя по характеру и количеству следов от осколков, беспилотники были оснащены снарядами с большим количеством поражающих элементов, предположил глава региона.


Школы, детские сады и другие общественные учреждения в этот день работать не будут, заявили в администрации Бердянска. Власти города призвали местных жителей оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и по возможности находиться подальше от окон.


Целью атаки был не только порт, но и административные объекты, добавил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В их числе здания органов местного самоуправления и социальной защиты.


Рогов отметил, что эти административные объекты находятся в районах с плотной жилой застройкой или на первых этажах многоэтажных домов.

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#порт #запорожская область #бердянск #дроны
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