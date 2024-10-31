В Черкесске из-за взрыва газа в доме погибли два человека

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.





В управлении МЧС по Карачаево-Черкесии заявили, что при взрыве погиб один человек и девять пострадали. Из дома спасатели эвакуировали 52 человека. Для них организовали пункт временного размещения.





Из-за взрыва произошло обрушение четвертого и пятого этажей дома, добавили в службе. В разборе завалов участвуют 92 человека и 29 единиц техники.





Из пострадавших четырем потребовалась госпитализация, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Он добавил, что в городе создали оперативный штаб, на месте работают представители правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона.