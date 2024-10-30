Yonhаp: Южная Корея не планирует поставлять Украине снаряды

Южная Корея в настоящее время не рассматривает прямое предоставление Украине 155-мм артиллерийских снарядов, сообщило информационное агентство Yonhаp со ссылкой на представителя администрации президента страны.





По данным источника, на текущее время подобных запросов от Украины не поступало. Представитель заявил, что если и будет обсуждаться помощь с оружием, то в первую очередь речь пойдет об оборонительных вооружениях.





Также сотрудник администрации президента заявил, что Сеул может рассмотреть вопрос предоставления Киеву оружия в случае подтверждения вторжения северокорейских войск в Украину.





Ранее газета «Тона ильбо» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Южная Корея обсуждала различные варианты поставки оружия на Украину. В частности, решался их объем и характер — через США или напрямую.