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Yonhаp: Южная Корея не планирует поставлять Украине снаряды
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Этот вопрос может быть рассмотрен в случае подтверждения присутствия северокорейских войск на Украине undefined
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Yonhаp: Южная Корея не планирует поставлять Украине снаряды

Этот вопрос может быть рассмотрен в случае подтверждения присутствия северокорейских войск на Украине

Южная Корея в настоящее время не рассматривает прямое предоставление Украине 155-мм артиллерийских снарядов, сообщило информационное агентство Yonhаp со ссылкой на представителя администрации президента страны.


По данным источника, на текущее время подобных запросов от Украины не поступало. Представитель заявил, что если и будет обсуждаться помощь с оружием, то в первую очередь речь пойдет об оборонительных вооружениях.


Также сотрудник администрации президента заявил, что Сеул может рассмотреть вопрос предоставления Киеву оружия в случае подтверждения вторжения северокорейских войск в Украину.


Ранее газета «Тона ильбо» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Южная Корея обсуждала различные варианты поставки оружия на Украину. В частности, решался их объем и характер — через США или напрямую.

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#украина #южная корея #сво #поставки оружия
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