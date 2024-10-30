Кадыров: Удар по Генштабу ВСУ нанесен в ответ на атаку в Гудермесе

Удар по Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве был нанесен в качестве возмездия за атаку на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.





Чеченский лидер сообщил, что российские войска 30 октября нанесли два удара беспилотниками «Герань» по центру управления беспилотных систем ВСУ. По словам Кадырова, именно из этого здания проводилось управление беспилотником, атаковавшим РУС.





Глава Чечни добавил, что в результате атаки по Генштабу ВСУ потеряли девять человек. Кроме того, 17 человек получили ранения.





Ранее Кадыров сообщил, что 29 октября беспилотник ударил по территории РУС. В результате налета загорелась крыша пустующего здания.