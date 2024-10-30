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США ввели санкции против заместителей министра обороны России
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Всего в список попали 32 человека undefined
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США ввели санкции против заместителей министра обороны России

Всего в список попали 32 человека

США расширили санкции в отношении России и внесли в список заместителей министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов на своем официальном сайте.


По данным Минфина США, санкционные ограничения были введены в отношении пяти заместителей главы Минобороны. В частности, в список внесли начальника Главного военно-политического управления ВС России Виктора Горемыкина, статс-секретаря Анну Цивилеву, заместителей Александра Фомина, Андрея Булыгу и Павла Фрадкова.


Кроме того, санкционные ограничения коснулись генерального директора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы. В перечне также упомянуты и юрлица. Среди них — производитель шин «Кордиант», «Беспилотные технологии Мордовии», «Русская лаборатория воздушного транспорта» и Московский авиационный институт (МАИ).


Под ограничительные меры США подпали в общей сложности 32 человека. Из них 20 — граждане России. Также в списках оказались граждане Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.

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