ВТБ вслед за Сбербанком приостановил выдачу семейной ипотеки

Банк ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по «Семейной ипотеке», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.





В банке уточнили, что такое решение принято в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Клиенты, которым ранее уже назначили сделки, смогут их провести, отметили в ВТБ.





Банк возобновит работу по «Семейной ипотеке», как только правительство выделит на это новые лимиты, добавили в пресс-службе.





В Сбербанке 29 октября также сообщили о приостановки записи по «Семейной ипотеке». Там такой шаг также объяснили исчерпавшимся лимитом, который на эти цели выделило российское правительство.





Совокупный лимит на выдачу «Семейной ипотеки» в 5,9 триллионов рублей в России исчерпан на 95%, пишет ТАСС со ссылкой на данные оператора ДОМ.РФ.





По состоянию на 24 октября банки выдали кредитов по этой программе на 5,6 триллионов рублей, заявляет оператор. Таким образом, остаток средств составляет около 296,8 миллиардов рублей.