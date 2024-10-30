Глава СПЧ считает, что выдворенные мигранты не обидятся на Россию и не примкнут к ИГИЛ

Депортированные из России мигранты не обидятся на нее и не присоединятся к ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), заявил Daily Storm председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев на пресс-конференции, в рамках которой состоялась презентация общественно-экспертного доклада «Миграционная политика и национальные цели развития России».





«Мы не должны от них скрывать нашу позицию. Они ведь тоже не дураки в этих республиках, тоже умные люди и понимают наши проблемы», — сказал Фадеев.





Глава СПЧ добавил, что Узбекистан — страна трудоизбыточная, ей надо куда-то девать людей, которые хотят заработать на кусок хлеба себе и своей семье.





«Я говорю о простых вещах: квалификация, знание русского языка, в какой отрасли будешь работать, требования работодателя, медицинская страховка и так далее», — уточнил председатель СПЧ.





По мнению Фадеева, это разумные соображения и требования, о которых нужно договариваться с российскими партнерами.