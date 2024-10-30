В испанской Валенсии 62 человека погибли из-за наводнения

По меньшей мере 62 человека погибли в Валенсии на востоке Испании из-за бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения, сообщила в соцсети X служба экстренной помощи региона.





В службе добавили, что процесс идентификации жертв продолжается. Ранее писали о 51 погибшем.





Обрушившаяся на Испанию буря привела к многочисленным инцидентам, пишет ТАСС. В частности, нарушено железнодорожное сообщение и отменены десятки авиарейсов.





Кроме того, наводнение нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре, отмечает РИА Новости. В результате властям пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали.