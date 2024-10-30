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В испанской Валенсии 62 человека погибли из-за наводнения
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Служба экстренной помощи устанавливает личности жертв undefined
Новости

В испанской Валенсии 62 человека погибли из-за наводнения

Служба экстренной помощи устанавливает личности жертв

По меньшей мере 62 человека погибли в Валенсии на востоке Испании из-за бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения, сообщила в соцсети X служба экстренной помощи региона.


В службе добавили, что процесс идентификации жертв продолжается. Ранее писали о 51 погибшем.


Обрушившаяся на Испанию буря привела к многочисленным инцидентам, пишет ТАСС. В частности, нарушено железнодорожное сообщение и отменены десятки авиарейсов.


Кроме того, наводнение нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре, отмечает РИА Новости. В результате властям пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали.

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#испания #наводнение #погибшие
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