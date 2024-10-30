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Актера Александра Ильина успешно прооперировали в Москве
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Артист был звездой сериала «Интерны» undefined
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Актера Александра Ильина успешно прооперировали в Москве

Артист был звездой сериала «Интерны»

В столице провели экстренную операцию российскому актеру Александру Ильину. Причиной госпитализации стал аппендицит.


40-летний актер накануне, 29 октября, почувствовал сильные боли в животе. Его доставили в институт имени Склифосовского, где после подтверждения диагноза провели операцию. Все прошло по плану, сейчас Ильин восстанавливается в палате.


Александр Ильин известен ролью Семена Лобанова в культовом ситкоме «Интерны». Дебют на экране состоялся в начале 1990-х годов в сериале «Мелочи жизни». В его портфолио также входят работы в таких проектах, как «Курсанты», «Изображая жертву» и «Солдаты». Кроме того, Ильин — вокалист и автор песен панк-группы «План Ломоносова».

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#телевидение #кино #сериал
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