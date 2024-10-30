Актера Александра Ильина успешно прооперировали в Москве

В столице провели экстренную операцию российскому актеру Александру Ильину. Причиной госпитализации стал аппендицит.





40-летний актер накануне, 29 октября, почувствовал сильные боли в животе. Его доставили в институт имени Склифосовского, где после подтверждения диагноза провели операцию. Все прошло по плану, сейчас Ильин восстанавливается в палате.





Александр Ильин известен ролью Семена Лобанова в культовом ситкоме «Интерны». Дебют на экране состоялся в начале 1990-х годов в сериале «Мелочи жизни». В его портфолио также входят работы в таких проектах, как «Курсанты», «Изображая жертву» и «Солдаты». Кроме того, Ильин — вокалист и автор песен панк-группы «План Ломоносова».