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Ганчев: Взятие Кругляковки позволит перекрыть пути снабжения ВСУ
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По мнению главы ВГА Харьковской области, украинская армия потеряла выход на правый берег Оскола undefined
Новости

Ганчев: Взятие Кругляковки позволит перекрыть пути снабжения ВСУ

По мнению главы ВГА Харьковской области, украинская армия потеряла выход на правый берег Оскола

Взятие российскими войсками под контроль Кругляковки в Харьковской области позволит перекрыть важный транзитный путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.


По его мнению, для украинской армии это также означает потерю выхода на правый берег реки Оскол на данном участке фронта. Ганчев уточнил, что в боях за населенный пункт участвовала российская группировка войск «Запад».


Глава региона добавил, что российские военные продолжают уверенное движение вперед и шаг за шагом подбираются к Купянску.


О взятии под контроль села Кругляковка 30 октября сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что ВСУ при этом потеряли до 410 военных.

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#минобороны #всу #харьковская область
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