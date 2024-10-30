Ганчев: Взятие Кругляковки позволит перекрыть пути снабжения ВСУ

Взятие российскими войсками под контроль Кругляковки в Харьковской области позволит перекрыть важный транзитный путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.





По его мнению, для украинской армии это также означает потерю выхода на правый берег реки Оскол на данном участке фронта. Ганчев уточнил, что в боях за населенный пункт участвовала российская группировка войск «Запад».





Глава региона добавил, что российские военные продолжают уверенное движение вперед и шаг за шагом подбираются к Купянску.





О взятии под контроль села Кругляковка 30 октября сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что ВСУ при этом потеряли до 410 военных.