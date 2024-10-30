Песков: Украинские войска должны оставить российские территории

Украинские войска должны оставить все российские территории, в том числе регионы Донбасса и Новороссии, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По словам представителя Кремля, позиция главы государства не изменилась с лета 2024 года, когда он озвучивал аналогичные условия для достижения мира с Украиной.





Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила о секретных переговорах России и Украины о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.





Песков назвал этот материал вбросом. По его словам, «даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают».