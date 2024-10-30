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Песков: Украинские войска должны оставить российские территории
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По словам пресс-секретаря президента РФ, это входит в набор условий мирной инициативы Путина undefined
Новости

Песков: Украинские войска должны оставить российские территории

По словам пресс-секретаря президента РФ, это входит в набор условий мирной инициативы Путина

Украинские войска должны оставить все российские территории, в том числе регионы Донбасса и Новороссии, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


По словам представителя Кремля, позиция главы государства не изменилась с лета 2024 года, когда он озвучивал аналогичные условия для достижения мира с Украиной.


Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила о секретных переговорах России и Украины о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. 


Песков назвал этот материал вбросом. По его словам, «даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают».

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#украина #сво #дмитрий песков
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