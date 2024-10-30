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Четыре человека ранены в Белгородской области в результате атаки ВСУ
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Под обстрел попало село Отрадное undefined
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Четыре человека ранены в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Под обстрел попало село Отрадное

В результате прилета украинского боеприпаса по селу Отрадное Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.


По данным губернатора, трех женщин бригады СМП доставляют в больницу с различными осколочными ранениями. Кроме того, черепно-мозговую травму получил мужчина. Гладков отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.


Губернатор добавил, что в атакованном селе повреждены частное домовладение и магазин. Пострадали кровля, остекление и фасад.


Кроме того, в селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом, повредив кровлю и потолочное перекрытие.


Ранее Гладков сообщал, что ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области. В результате ранения получили четверо мужнин. В Белгородском районе повреждены административное здание и линия электропередачи.

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#белгородская область #раненые #гладков
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