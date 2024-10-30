Глава Коркино Челябинской области ушла в отставку после цыганских погромов

Глава Коркинского муниципального округа Челябинской области подала в отставку после массовых протестов, последовавших за убийством женщины-таксистки. Об этом Наталья Лощинина сообщила в своем Telegram-канале.





В своем обращении по поводу отставки Лощинина подчеркнула, что «цыганская проблема» существовала давно. С 2019 года администрация обращалась во все возможные инстанции, после чего проводились беседы и рейды.





Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а семья Лощининой — не единожды оскверненную могилу свекра, заявила глава Коркино.





Лощинина уточнила, что решение о сложении полномочий уже доведено до депутатского собрания и губернатора. Она намерена применить свои знания и опыт в другом направлении.





Временным руководителем Коркинского муниципального округа (город Коркино — его административный центр) станет глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, пишет URA.RU со ссылкой на источники.





Ранее сообщалось, что после волнений в Коркино был отстранен от работы глава местного ОВД Владимир Дякин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил создать специальную комиссию «по наведению комплексного порядка» в городе. По его словам, оперативная работа ведется не только в Коркино, но и в других местах «с компактным проживанием цыганского населения».