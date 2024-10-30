NYT: Американская армия готовится к возможной войне с Китаем

Армия Соединенных Штатов, воевавшая в последние десятилетия с малыми державами, готовится к потенциальной войне с Китаем, том числе используя опыт российско-украинского конфликта, пишет The New York Times (NYT).





Опрошенные NYT военные эксперты полагают, что Китай в ближайшие годы может предпринять попытку захвата Тайваня. Хотя остров имеет собственную оборону, он вряд ли выстоит без вмешательства США. На этом фоне американская армия перебрасывает больше войск в регион и проводит учения с союзниками.





Газета отмечает, что такая война даже без использования ядерного оружия будет вестись на земле, море, в воздухе и космосе. Существует высокая вероятность, что в этом случае американская армия понесет катастрофические потери. Издание утверждает, что в конфликт могут быть вовлечены другие крупные государства.





NYT напоминает, что, в отличие от «Талибана» (организация запрещена в России) и других группировок на Ближнем Востоке, КНР практически не будет уступать Соединенным Штатам в средствах вооружения и спутниковой разведки.





Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Тайвань подписал официальное соглашение с США о покупке у американских оборонных компаний около тысячи ударных беспилотников для защиты острова от Китая.