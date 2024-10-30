За ночь над шестью регионами России сбили 23 украинских беспилотника

В ночь на 30 октября силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами России, сообщили в Минобороны.





По данным ведомства, семь беспилотников уничтожили над Ростовской областью, пять дронов было сбито над Курской, четыре — над Смоленской. По три БПЛА ликвидировали над Орловской и Брянской областями, еще один — над Белгородской.





Обломки сбитых беспилотников упали на территории города Железногорска Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Глава области заявил, что в результате произошло возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Возгорания ликвидированы.





Власти Ростовской, Брянской, Смоленской и Орловской областей сообщали, что после уничтожения беспилотников пострадавших и разрушений нет.