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В Ставрополе госпитализировали более 20 курсантов МВД
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Все они поступили в больницу с отравлением undefined
Новости

В Ставрополе госпитализировали более 20 курсантов МВД

Все они поступили в больницу с отравлением

В инфекционную больницу доставили 21 курсанта Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, заявили в краевом минздраве.


В ведомстве добавили, что состояние всех поступивших оценивается как стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.


У всех курсантов, доставленных в отделение, врачи обнаружили признаки отравления, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Недомогание они почувствовали после одного из приемов пищи. Что именно вызвало отравление, не уточняется.


По факту происшествия инициирована проверка, сообщили в местной прокуратуре. Отмечается, что во время нее будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации и контролирующих органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#отравление #ставрополь #курсант
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