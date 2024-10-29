В Ставрополе госпитализировали более 20 курсантов МВД

В инфекционную больницу доставили 21 курсанта Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, заявили в краевом минздраве.





В ведомстве добавили, что состояние всех поступивших оценивается как стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.





У всех курсантов, доставленных в отделение, врачи обнаружили признаки отравления, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Недомогание они почувствовали после одного из приемов пищи. Что именно вызвало отравление, не уточняется.





По факту происшествия инициирована проверка, сообщили в местной прокуратуре. Отмечается, что во время нее будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации и контролирующих органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.