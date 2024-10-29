Пентагон: Военная поддержка Украины привела к проблемам со складами армии США

Военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе относительно складов оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад министерства обороны США.





В частности, обнаружены сложности поддержания, восстановления и увеличения таких складов для нужд армии США. В ведомстве подчеркнули, что неспособность поддерживать и увеличивать оружейные запасы ставит под угрозу оперативные возможности и боеготовность сил Вашингтона.





Для устранения указанных проблем США запустили программу модернизации собственных армейских складов. Ожидается, что в будущем это поможет Вашингтону существенно увеличить свои военные ресурсы.





Более того, в министерстве обороны США была создана специальная группа, отвечающая за ускорение производства боевой техники и снарядов. Группа будет координировать свои действия с союзниками и партнерами Вашингтона.