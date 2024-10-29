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МИД: Москва бессрочно закрыла въезд для 131 австралийца из-за антироссийской политики
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В ведомстве отметили, что «стоп-лист» будет расширяться undefined
Новости

МИД: Москва бессрочно закрыла въезд для 131 австралийца из-за антироссийской политики

В ведомстве отметили, что «стоп-лист» будет расширяться

Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики, сообщили в МИД.


Решение было принято в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, отметили в ведомстве.


В заявлении уточняется, что в список вошли представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, «формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».


Также на сайте внешнеполитического ведомства разместили поименный список австралийцев, которым запретили въезд в Россию. В МИД добавили, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена, так как Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры.


Помимо граждан Австралии въезд в Россию запретили и девяти жителям Новой Зеландии из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил. В ведомстве также отметили, что список граждан будет раширяться.

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#австралия #мид рф #новая зеландия
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