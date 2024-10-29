Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году составит 22 440 рублей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.





В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. С 1 января 2025 года он вырастет на 16,6%. Благодаря этому заработная плата будет повышена у 4,2 миллиона работников, отметила участник социального комитета Совфеда Наталия Косихина.





Также в предстоящем году в ряде российских регионов собираются протестировать новую систему оплаты труда бюджетников, которая должна стать более справедливой. Об этом Путин заявил на конгрессе «Национальное здравоохранение», пишет РИА Новости.





Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков объяснил, что в структуре зарплат в рамках этого эксперимента вырастет доля оклада. Кроме того, еще сильнее стандартизируют компенсационные и стимулирующие выплаты. Ориентиром для оклада выбраны 50% от дохода.