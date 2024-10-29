Использования ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства, заявил президент России Владимир Путин во время участия в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания.





Тем не менее именно ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания и поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, уточнил глава государства.





Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.





Рост напряжения в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания, добавил президент. Поэтому Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты, у страны есть ресурсы для этого.





Глава государства наблюдает за ходом учений сил сдерживания по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.