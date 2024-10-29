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Путин: Использование ядерного оружия — крайняя и исключительная мера обеспечения безопасности страны
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Президент России провел тренировку сил ядерного сдерживания undefined
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Путин: Использование ядерного оружия — крайняя и исключительная мера обеспечения безопасности страны

Президент России провел тренировку сил ядерного сдерживания

Использования ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства, заявил президент России Владимир Путин во время участия в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания.


Тем не менее именно ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания и поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, уточнил глава государства.


Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.


Рост напряжения в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания, добавил президент. Поэтому Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты, у страны есть ресурсы для этого.


Глава государства наблюдает за ходом учений сил сдерживания по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

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#ядерное оружие #владимир путин #тренировка
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