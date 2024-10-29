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Обвиняемого в убийстве командира подлодки «Краснодар» осудили на 25 лет
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Также его обязали выплатить полмиллиона компенсации undefined
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Обвиняемого в убийстве командира подлодки «Краснодар» осудили на 25 лет

Также его обязали выплатить полмиллиона компенсации

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины и России Сергея Денисенко к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, передают СМИ из зала суда.


Кроме того, Денисенко признали виновным в незаконном обороте оружия и государственной измене. Также в качестве компенсации морального вреда стороне потерпевших осужденному назначили выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.


Согласно следствию, Денисенко в октябре 2022 года вступил в организованную группу, пишет РИА Новости. Руководство группы поручило ему убить бывшего командира Ржицкого из-за служебной деятельности офицера. Денисенко следил за командиром и изучил его распорядок дня. Также он получил от сообщников пистолет с глушителем.


10 июля 2023 года Денисенко подкараулил Ржицкого в краснодарском парке, где тот бегал по утрам, и убил его, выстрелив минимум восемь раз. После совершения преступления Денисенко уехал из города. Вскоре его задержали на территории Туапсинского района.

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#убийство #краснодар #подлодка
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