Обвиняемого в убийстве командира подлодки «Краснодар» осудили на 25 лет

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины и России Сергея Денисенко к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, передают СМИ из зала суда.





Кроме того, Денисенко признали виновным в незаконном обороте оружия и государственной измене. Также в качестве компенсации морального вреда стороне потерпевших осужденному назначили выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.





Согласно следствию, Денисенко в октябре 2022 года вступил в организованную группу, пишет РИА Новости. Руководство группы поручило ему убить бывшего командира Ржицкого из-за служебной деятельности офицера. Денисенко следил за командиром и изучил его распорядок дня. Также он получил от сообщников пистолет с глушителем.





10 июля 2023 года Денисенко подкараулил Ржицкого в краснодарском парке, где тот бегал по утрам, и убил его, выстрелив минимум восемь раз. После совершения преступления Денисенко уехал из города. Вскоре его задержали на территории Туапсинского района.