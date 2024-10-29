Володин: Принятые законы снизят число преступлений в сфере незаконной миграции

Принятые законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, позволят сформировать законодательное поле в части противодействия нелегальной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Госдума на пленарном заседании 29 октября приняла четыре закона, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции группой лиц или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.





Также обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Володин отметил, что новый закон позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков.





Еще одним законом установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Председатель Госдумы подчеркнул: согласно закону, правительство будет обязано определить точный размер платы за экзамен. Таким образом, «попытки организации теневого рынка будут невыгодны».





Кроме того, депутаты проголосовали за принятие закона о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.