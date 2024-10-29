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Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР
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В Минобороны уточнили, что это Горняк, Доброволье, Катериновка и Селидово undefined
Новости

Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР

В Минобороны уточнили, что это Горняк, Доброволье, Катериновка и Селидово

Российские военные за сутки взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье, Катериновка и Селидово в Донецкой Народной республике (ДНР), заявили в Минобороны России.


В военном ведомстве отметили, что в боях за населенные пункты участвовали подразделения группировки войск «Юг», «Центр» и «Восток».


Подразделение российских войск «Центр» нанесло поражение живой силе и боевой технике семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Вознесенка, Димитров, Красное, Ленинское, Лысовка, Новоалексеевка, Тарасовка и Селидово.


Ранее о боях в черте города Горняк сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, продвижение российских сил в районе Горняка и Селидово серьезно нарушает логистику украинских войск в Донбассе.


Накануне, 28 октября, Минобороны заявило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Измайловку и Цукуркино в ДНР. 26 октября стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Александрополь.

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#минобороны #днр #всу
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