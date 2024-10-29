IT-специалиста из московской фирмы осудили на 13 лет за госизмену

Московский городской суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм за госизмену в пользу США, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





Уточняется, что Дадобоев Фируз Темирбоевич, имеющий двойное гражданство, получил незаконным путем сведения, которые составляли государственную тайну, и попытался передать их представителю американской разведки. Для этого IT-специалист установил связь с ЦРУ.





Дадобоева задержали сотрудники ФСБ в октябре 2022 года при попытке передачи собранных секретных материалов. В ЦОС отметили, что Дадобоев признал свою вину и раскаялся в содеянном.





Помимо лишения свободы, IT-специалисту также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. В заявлении ведомства уточняется, что приговор в законную силу не вступил.