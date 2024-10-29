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Кадыров: Беспилотник атаковал университет в Чечне
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Загорелась крыша пустующего здания undefined
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Кадыров: Беспилотник атаковал университет в Чечне

Загорелась крыша пустующего здания

Российский университет спецназа, находящийся в городе Гудермесе Чеченской Республики, подвергся беспилотной атаке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

 

В результате атаки БПЛА загорелась крыша пустующего здания на территории учебного заведения. Кадыров уточнил, что жертв и пострадавших нет. Пожар был потушен.


По словам главы республики, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.


Как отмечают СМИ, это первое известное сообщение об атаке беспилотника на территории Чеченской Республики.

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#чечня #кадыров #университет #беспилотник
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