Кадыров: Беспилотник атаковал университет в Чечне

Российский университет спецназа, находящийся в городе Гудермесе Чеченской Республики, подвергся беспилотной атаке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА загорелась крыша пустующего здания на территории учебного заведения. Кадыров уточнил, что жертв и пострадавших нет. Пожар был потушен.





По словам главы республики, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.





Как отмечают СМИ, это первое известное сообщение об атаке беспилотника на территории Чеченской Республики.