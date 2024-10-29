В Чите задержали третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра №1 в городе Нерчинске Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.





Осужденного к принудительным работам Андреева нашли в поселке КСК в Чите. В пресс-службе уточнили, что спецсредства и физическая сила при задержании не применялись.





Сотрудники уголовно-исполнительной системы в ближайшее время подготовят необходимые документы и направят их в суд для изменения вида наказания осужденному.





Четверо осужденных сбежали из исправительного центра 26 октября, пишет ТАСС. На следующий день обнаружили двоих из них. Продолжаются поиски последнего заключенного, Николая Куйдина, отбывающего наказание за кражу с июля 2024 года.