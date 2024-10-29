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Глава МИД Северной Кореи отправилась в Россию с визитом
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Встреча пройдет в рамках стратегического диалога undefined
Новости

Глава МИД Северной Кореи отправилась в Россию с визитом

Встреча пройдет в рамках стратегического диалога

Делегация Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом, сообщает посольство России в Северной Корее.


Визит северокорейского министра в РФ проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами, установленного этим летом после встречи лидеров государств Владимира Путина и Ким Чен Ына.


В соответствии с этим диалогом Москва и Пхеньян будут проводить углубленные консультации по ряду вопросов международной политики и двусторонних отношений, уточнили в дипмиссии.


Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был заключен между Россией и КНДР в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18–19 июня. 25 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что соглашение между Россией и КНДР является бессрочным.

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