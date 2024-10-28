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Байден досрочно проголосовал на выборах президента США, простояв 40 минут в очереди под палящим солнцем
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Он призвал всех граждан исполнить свой гражданский долг и раскритиковал Трампа undefined
Новости

Байден досрочно проголосовал на выборах президента США, простояв 40 минут в очереди под палящим солнцем

Он призвал всех граждан исполнить свой гражданский долг и раскритиковал Трампа

Действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах на участке в Уилмингтоне (штат Делавэр). Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.


Момент голосования транслировал телеканал Fox News. По сообщениям журналистов, Байден вместе с другими американцами простоял более получаса под палящим солнцем, прежде чем до него дошла очередь. 


Он призвал всех голосовать и раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что тот позволяет себе высказывания, недостойные главы государства. Байден указал, что в США уже привыкли к поведению Трампа.


21 июля президент США Джо Байден объявил, что решил выйти из предвыборной гонки. Лидер Соединенных Штатов также призвал избирателей поддержать на выборах кандидатуру американского вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента запланированы на 5 ноября.

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