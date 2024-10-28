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Росгвардия объявила амнистию владельцам оружия, сдавшим его для нужд СВО
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В августе вступили соответствующие правки в закон, отметили в ведомстве undefined
Новости

Росгвардия объявила амнистию владельцам оружия, сдавшим его для нужд СВО

В августе вступили соответствующие правки в закон, отметили в ведомстве

Административного наказания не будет за отдельные правонарушения в области оборота оружия, которые не повлекли негативных последствий, если граждане передадут принадлежащее им оружие для нужд спецоперации. Об этом сообщили в Росгвардии. 


К числу таких нарушений относятся, например, несвоевременное обращение для регистрации или перерегистрации оружия. Сейчас физлицам за это грозит до трех тысяч рублей штрафа, должностным — до пяти тысяч рублей. 


В ведомстве отметили, что возможность сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования военными закреплена вступившими в силу в августе 2024 года изменениями законодательства об оружии. 


Сейчас на главной странице официального сайта Росгвардии можно подать уведомление о желании добровольно отправить свое оружие на СВО.

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#росгвардия #оружие #сво
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