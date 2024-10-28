ФСБ: Диверсанта с американской татуировкой ликвидировали в Брянской области

Как сообщает ФСБ, на теле одного из убитых обнаружена татуировка, демонстрирующая принадлежность к парашютно-десантному разведывательному полку Сухопутных войск США.





У убитых нарушителей найдены иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.





Вечером 27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники и военные пресекли попытку «вооруженной группы лиц» пересечь границу региона. Он отметил, что противнику было «нанесено огневое поражение».