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ФСБ: Диверсанта с американской татуировкой ликвидировали в Брянской области
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Всего уничтожены четверо злоумышленников, указали в ведомстве undefined
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ФСБ: Диверсанта с американской татуировкой ликвидировали в Брянской области

Всего уничтожены четверо злоумышленников, указали в ведомстве

При попытке нарушения государственной границы России уничтожили четверых злоумышленников. Об этом рассказали в ФСБ. Остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом, отчитались в ведомстве. 

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Как сообщает ФСБ, на теле одного из убитых обнаружена татуировка, демонстрирующая принадлежность к парашютно-десантному разведывательному полку Сухопутных войск США.


У убитых нарушителей найдены иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.


Вечером 27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники и военные пресекли попытку «вооруженной группы лиц» пересечь границу региона. Он отметил, что противнику было «нанесено огневое поражение».

#фсб #брянская область #диверсанты
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