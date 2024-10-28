Ученый и политолог Караганов: Ядерное оружие — это Божий дар, поэтому не применять его — грех

«То, что у нас появилось ядерное оружие, — это вмешательство Всевышнего. Он помешал каким-то образом немцам, которые шли впереди всех, его обрести. Затем он помог руками Оппенгеймеров и Фуксов обрести его нам. Он таким образом спас человечество. Мы должны не гневить Бога — мы должны активно использовать оружие, которое нам дано для самоспасения», — заявил политолог.





Караганов добавил, что неиспользование ядерного оружия является грехом перед советским и российским народом, потому что за создание оружия мы заплатили миллионами жизней.





Ранее в октябре Караганов заявил РИА Новости: если Россия решит сейчас остановить спецоперацию на Украине и пойти на мирные переговоры, то это фактически будет означать победу Запада. По его словам, в последующем это может привести к усилению его агрессии против других государств.