В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, два человека погибли

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.