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В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, два человека погибли
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Губернатор Смирнов уточнил, что на машину мирного жителя дрон сбросил два взрывных устройства undefined
Новости

В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, два человека погибли

Губернатор Смирнов уточнил, что на машину мирного жителя дрон сбросил два взрывных устройства

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. 

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«Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — написал глава региона в Telegram-канале. 


Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


Предварительно, никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков. 

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