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Путин заявил, что российская экономика растет, а уровень безработицы — рекордно низкий
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Рост ВВП по итогам года составит 3,9%, подчеркнул президент undefined
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Путин заявил, что российская экономика растет, а уровень безработицы — рекордно низкий

Рост ВВП по итогам года составит 3,9%, подчеркнул президент

Экономика РФ продолжает расти, заявил на совещании с правительством президент России Владимир Путин. 


По его словам, ВВП РФ вырос за январь — август на 4,2%. По итогам года показатель роста оставит 3,9%, что превысит среднемировые темпы, указал глава государства. 


Рынок труда в России демонстрирует позитивные тенденции, отметил Путин. 


Безработица в РФ остается на рекордно низком уровне в 2,4%. Среди молодежи до 25 лет она снизилась до 9%, добавил президент.

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Также Путин сообщил, что за год безработица снизилась больше, чем на процент. На конец 2023-го ее уровень составлял 11,6%, уточнил глава государства. 

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