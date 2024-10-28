Путин заявил, что российская экономика растет, а уровень безработицы — рекордно низкий

Экономика РФ продолжает расти, заявил на совещании с правительством президент России Владимир Путин.





По его словам, ВВП РФ вырос за январь — август на 4,2%. По итогам года показатель роста оставит 3,9%, что превысит среднемировые темпы, указал глава государства.





Рынок труда в России демонстрирует позитивные тенденции, отметил Путин.





Безработица в РФ остается на рекордно низком уровне в 2,4%. Среди молодежи до 25 лет она снизилась до 9%, добавил президент.