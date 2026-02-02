Названы возможные причины крушения учебного самолета в Оренбургской области

Следователи изучают несколько причин крушения учебного самолета Diamond DA40 NG в Оренбургской области, при котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





«Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», — говорится в сообщении.





По данным ведомства, на месте авиакатастрофы сейчас работают следователи и криминалисты. В сообщении уточняется, что для установления точных причин случившегося проводится ряд следственных мероприятий. В настоящее время опрашиваются свидетели, а также готовятся различные экспертизы.





Daily Storm выяснил, что осенью 2025 года Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации заключил контракт на 124 миллиона рублей с компанией «Армлайн» на поставку пяти двигателей для Diamond DA40 NG. Срок исполнения был определен до 1 декабря 2025 года, однако поставка выполнена не была.