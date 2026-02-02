В аварии в Красноярском крае погибли абитуриенты вуза ФСИН и сотрудник службы

Четверо абитуриентов подведомственного Федеральной службе исполнения наказаний вуза и один сотрудник погибли в результате ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





«Погибли четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУ ФСИН», — говорится в сообщении.





Шесть человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. ФСИН выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.





Авария произошла на трассе «Сибирь» в Рыбинском районе. По предварительным данным, от движущегося грузовика отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель».