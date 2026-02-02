Новости
Новости 18+
St
В аварии в Красноярском крае погибли абитуриенты вуза ФСИН и сотрудник службы
18+
Ведомство окажет помощь семьям погибших undefined
Новости

В аварии в Красноярском крае погибли абитуриенты вуза ФСИН и сотрудник службы

Ведомство окажет помощь семьям погибших

Четверо абитуриентов подведомственного Федеральной службе исполнения наказаний вуза и один сотрудник погибли в результате ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


«Погибли четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУ ФСИН», — говорится в сообщении.


Шесть человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. ФСИН выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.


Авария произошла на трассе «Сибирь» в Рыбинском районе. По предварительным данным, от движущегося грузовика отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсин #дтп #красноярский край
Загрузка...
Загрузка...